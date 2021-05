▶서복남씨 별세, 김용호·용현·용배·용만(광주광역시 대변인)·용갑씨 모친상, 양윤자·이종순·박희순·박형란·안민선·백미정씨 시모상, 박의성씨 장모상=10일 오전 1시 24분, 전남 구례병원 장례식장 특3호실, 발인 12일 오전 8시. 061-783-4344

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr