신한카드 "'참신한글판'에 여름 담은 문구 응모하세요"

블루스퀘어 신한카드홀 외벽 설치된 참신한글판

이달 23일까지 누구나 신한카드 홈페이지 응모 가능

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 이달 23일까지 2주간 '참신한글판 문안 공모전'을 실시한다고 10일 밝혔다.

참신한글판은 신한카드가 스폰서십을 맺고 있는 블루스퀘어 신한카드홀의 한남고가 방면 외벽에 설치된 가로 30.5m, 세로 4.6m의 글판이다. 완전하게 새롭다는 뜻의 '참신한'과 신한금융그룹의 진정성을 나타내는 '참, 신한' 두 가지 의미를 담았다.

신한카드는 참신한글판을 커뮤니케이션 통로로 활용하고자 글판 교체 시점에 맞춰 정기적으로 문안 공모전을 개최할 예정이다.

첫 공모전인 이번 2021년 여름편의 주제는 '활기차고 시원한 여름을 느낄 수 있는 공감문구'로 이날부터 오는 23일까지 신한카드 홈페이지와 신한페이판 애플리케이션(앱) 이벤트 페이지 게시글의 안내에 따라 응모하면 된다.

공모전은 참신한 문구가 생각나는 사람이면 누구나 참여 가능하며, 직접 창작한 문구 혹은 시·수필·공연 대사 속 추천하고 싶은 문구를 자유롭게 선택해 1인당 3개의 문구까지 응모할 수 있다. 주제적합성·창의성·파급성을 기준으로 선정된 당선작은 이달 28일 발표 예정으로 신한카드 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

대상 1명에게는 창작 문구로 당선된 경우 신한기프트카드 100만원권, 추천 문구로 당선된 경우 50만원권이 주어진다. 최우수상과 우수상은 각각 2작품을 선정하며, 당선자에게는 신한기프트카드 30만원권과 20만원권이 시상된다. 또 응모자 중 20명을 추첨해 스타벅스 커피 기프티콘을 제공한다.

신한카드 관계자는 "참신한글판이 바쁜 일상 속 희망과 행복을 전달할 수 있는 새로운 소통의 창구로 자리잡기를 바란다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr