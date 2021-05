광진구, 서울시 최초 마을버스 무상교통 업무 협약 개최

광진구-리앙커뮤니케이션즈-티머니, 7일 ‘광진구 어린이·청소년 마을버스 무상교통 사업’ 원활한 진행 위해 업무 협약 체결

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 7일 구청장실에서 리앙커뮤니케이션즈, 티머니와 구민 교통부담 완화 및 마을버스 이용 활성화를 위한 ‘어린이·청소년 무상교통 사업’ 업무 협약식을 가졌다.

이번 업무협약은 현재 시행 중인 ‘광진구 어린이·청소년 마을버스 무상교통 사업’의 원활한 진행과 성공을 위해 상호 간 적극적인 협력관계를 구축, 유지하기 위해 마련됐다.

이 협약을 통해 구는 정책을 수립하고 관련 예산 편성과 집행을 담당하며 사업을 구민에게 홍보하는 등 사업 운영 전반을 조율한다.

리앙커뮤니케이션즈는 전산시스템을 구축·운영하고 서비스 운영 인프라를 지원, 티머니는 교통거래 데이터를 수집 및 분석하여 제공, 무상교통 지원금을 지급하는 역할을 맡는다.

김선갑 광진구청장은 “코로나19로 모두가 어려움을 겪고 있는 상황에서 구민의 경제적 부담을 조금이나마 덜어드리고 싶다는 생각에서 시작한 사업인 만큼 사업 당사자들이 힘을 모아 구민 모두가 만족할 만한 사업이 되도록 적극 노력하겠다”고 말했다.

‘광진구 어린이·청소년 마을버스 무상교통 사업’은 이달부터 시행 중이며, 어린이의 경우 연간 8만 원, 청소년은 연간 16만 원 한도로 지원한다.

지급 방법은 9월에 사업 홈페이지가 구축된 이후 해당 카드정보와 개인정보를 등록하면 사용한 교통카드 비용이 분기별로 정산돼 티머니 T마일리지로 사후 지급된다. 단, 티머니 홈페이지에서 회원가입을 한 뒤, T마일리지 서비스에도 가입해야 한다.

