대선 전초전 4·7재보선 이후 여야 누구도 한 발 더 나가지 못했다

재보선 전과 후 여야 지지율 변화 거의 없어

지도부 체제 개편 있었지만 달라진 모습 확인 안 돼

[아시아경제 나주석 기자, 전진영 기자] 내년 대선 전초전으로 불렸던 4·7 재·보궐 선거는 야당의 압승으로 끝났다. 선거 후에 한 달이 지났지만, 여야는 여전히 전열 정비중이다. 선거 후 양측 모두 ‘민심의 무서움’을 체감했지만 변화는 여전히 더딘 상태다.

7일 여론조사전문기관 갤럽이 공개한 정당 여론조사(4·6일 여론조사, 전국 18세 이상 1002명, 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 자세한 내용은 중앙선거여론조사심이위 홈페이지 참조)에 따르면 더불어민주당의 지지율은 30%, 국민의힘은 28%를 기록했다. 이는 한 달 전 갤럽의 여론조사(3월30일·4월1일 여론조사, 전국 18세 이상 1000명, 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트) 당시 민주당 지지율 31%, 국민의힘 지지율 28%와 별반 차이를 보이지 않고 있다.

선거 전과 후 수많은 정치 이벤트가 있었지만 양측이 놓여 있는 상황은 똑같은 상황인 셈이다.

먼저 선거 후 민주당은 지도부 총사퇴, 윤호중 신임 원내대표 선출, 송영길 당대표 선출 등의 일련의 변화가 있었다. 민주당은 친문 일변도의 당내 문화를 쇄신하고, 변화를 추진하는 목소리들이 터져나오는 등 변화의 움직임이 있었다. 하지만 초선을 중심으로 한 개혁 움직임은 기존 강성 지지층의 반발에 휩싸였고 급기야 초선 5적 등이 공공연히 거론되며 개혁 동력이 꺾였다.

다만 여전히 당내에서는 쇄신 작업이 정중동 속에서 진행되고 있다. 더불어민주당 초선의원 모임 ‘더민초’는 교수, 2030 등 다양한 계층으로부터 쓴소리를 들으며 쇄신안을 만들고 있다. 이들은 지난 4일 송영길 대표와 만난 자리에서 민생중심의 당 운영을 요청하기도 했다. 더민초 소속 이탄희 의원은 7일 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’과의 인터뷰에서 "민생개혁이 따로 있는 것이 아니다. 모든 걸 다 챙겨야 한다"며 "그런데 현재 상황에서 한계에 놓인 사람들이 너무 많다. 이분들 절박하게 챙기자, 이런 말씀을 드렸다"고 했다.

민주당의 개혁은 아직 초기단계기 때문에 시간이 필요하다는 입장이다. 더민초 간사인 고영인 의원은 아시아경제와의 통화에서 지난 한 달 간 민주당의 행보에 대해 "반성의 시간을 넘어 경청의 시간까지는 왔다고 생각한다. 다양한 목소리를 들으며 쇄신안을 만들어가는 중"이라고 평가했다. 고 의원은 "앞으로 초선의원들은 끊임없이 당 지도부에 문제를 제기하고 필요하면 압박도 해나갈 생각"이라며 "송 대표도 민주당 이름만 빼고 다 바꾼다고 하지 않았느냐, 앞으로 개혁의 그림은 더욱 선명해질 것이라고 본다"고 강조했다.

선거에서 승리한 국민의힘 역시 전열 정비 작업은 진행중이다. 선거 승리 직후 김종인 비상대책위원장이 사퇴, 김기현 원내대표 선출 등 일련의 지도체제 변화가 있었지만 의미있는 변화는 아직까지 없었다. 오히려 4·7 재보선 승리의 장본인인 오세훈·박형준 문재인 대통령과 만난 자리에서 이명박·박근혜 전 대통령의 사면 문제를 거론해 논란을 일으키기도 했다. 이 때문에 도로 자유한국당으로 회귀한다는 우려가 나오기도 했다.

국민의힘은 선거에서 승리했지만 2030 유권자의 표심을 얻는 문제에서부터 국민의당과의 야권통합, 윤석열 전 검찰총장 등 유력 대권후보군과의 결합 문제 등에서 좀처럼 속도를 내지 못하고 있다. 국회에서도 상임위원장 배분 논란 등이 가시화됐을 뿐 부동산 문제나 백신 문제, 일자리 문제 등 주요 사안에 대한 대안을 제시하지도 못한 채 여야정 협의제 구성을 제안하는 수준에 머물렀다. 그나마 김기현 당대표 권한대행 겸 원내대표의 5·18 민주묘지 참배 등 호남과의 동행 등 일부 달라진 면모는 이어지고 있다.

박수영 국민의힘 의원은 "국민의힘이 빠른 속도로 개혁에 속도를 내지 못하고 머뭇거리는 사이에 민주당이 개혁에 시동을 걸었지만 초선5적 논란이 제기되는 등 그 나물에 그 밥인 모양새"라면서 "국민의힘은 속도는 늦었지만 개혁을 향한 방향성은 유지하고 있다. 하지만 당대표를 누구를 뽑느냐에 따라 그 나물에 그 밥인 상황에 놓일 수도 있다"고 진단했다.

