김천시, '해피 투게더' 영어스피치 콘테스트 … 초·중·고 3개 부문

6월11일까지 참가자 모집 … 6월22일 대회 개최

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 김천시(시장 김충섭)는 오는 10일부터 6월11일까지 '제1회 Happy together 영어스피치 대회' 참가자 신청을 받는다고 8일 밝혔다.

이번 대회는 친절·질서·청결 3대 중점 목표를 내세운 'Happy together 김천 운동'을 실천 또는 직접 경험한 내용, 성숙한 시민의식이 필요한 이유 등을 영어로 자유롭게 표현하는 경연으로 진행된다. 초등학교 저학년부, 초등학교 고학년부, 중·고등부 등 3개 부문으로 구분된다.

희망자는 김천시청 홈페이지에서 신청서를 내려받은 뒤 원고와 녹음(녹화)파일 등을 제출하면 된다. 여러 학교 학생들의 참가를 위해 부문별 학교당 인원을 제한한다.

제출된 원고와 녹음(녹화)파일로 1차 비대면 심사를 거쳐 최종 선발된 30명을 대상으로 대면 경연대회(6월29일 예정)를 진행할 방침이라는 게 김천시의 설명이다.

한편, 김천시는 1차 심사 합격자 및 경연대회 관련된 사항은 시청 홈페이지 게시 및 개별로 통보할 예정이다. 최종 수상자 18명에게는 상장과 총 300만원의 시상금을 수여할 계획이다.

