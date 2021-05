동명대, 인도네시아 2개 대학과 학사·석사 교과 나눈다

인니교육大 학사 2년·석사 1년씩 … 파꾸안大 석사 1년씩

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대가 하루 동안 인도네시아 2개 대학과 교과를 연계하는 교류 협정을 체결했다.

동명대학교(총장 전호환)는 지난 6일 인도네시아교육대학교(UPI, Universtas Pendidikan Indonesia, 총장 M. 솔레후딘)에 이어, 파꾸안대학교(UNPAK, Universitas Pakuan, 총장 H. 비빈 루비니)와 교류협정(MOU)을 맺었다고 7일 밝혔다.

2개 협정 모두 비대면 ZOOM 원격 화상방식으로 체결했다.

이날 대학본부경영관 1층 아테나스튜디오에서 오후 1시 체결한 인도네시아교육대학교(UPI)는 인도네시아 전국 대학 평가 랭킹 3위의 교육공학 특성화 대학이다.

동명대와 UPI는 각 2년간 교육과정을 분담하는 영어트랙 학사학위 연계 프로그램과 대학원 영어트랙 석사과정을 1년씩 분담하는 공동학위과정을 운영키로 했다.

오후 4시 체결한 파꾸안대학교(UNPAK)는 경영학과 회계학 특성화 사립대학으로, 대학원 석사과정 영어트랙 교육과정을 1년씩 각 대학에서 교육하는 공동학위 프로그램을 운영한다.

두 대학은 ▲학부 및 대학원생 등을 위한 이중 학위를 포함한 학생 교환 ▲교수 및 행정직원 교류 ▲학술자료, 출판물 및 기타 학술정보 교환 ▲기타학술 활동의 공동연구 및 교류 ▲세미나, 콘퍼런스 및 심포지엄 개최, 참여 등에 대해 적극 협력키로 했다.

권중락 국제교류원장은 “인도네시아 명문대학들과 손을 잡아 국제 교육 분야 합작사업과 교류, 우수 인재 양성에 큰 발판을 마련하게 됐다”고 말했다.

협약식에는 동명대 전호환 총장과 국제교류원장, AI학부 학과장, 금융회계학과 학과장 등이 참석했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr