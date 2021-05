통신 3사, “LG폰 중고보상 단말에 '갤럭시·아이폰' 포함한다”

[아시아경제 구은모 기자] LG전자가 지난달 휴대폰 사업 철수를 결정한 가운데 LG스마트폰을 사용하는 통신사 중고폰 가격보장 프로그램 가입자는 삼성전자와 애플 등 다른 제조업체 모델로 단말기를 교체할 수 있게 됐다.

7일 통신업계에 따르면 이동통신 3사는 LG스마트폰의 중고폰 가격보장 프로그램 가입자가 LG전자 외에 타사 모델로 교체해도 원래 약속한 혜택을 주도록 새로운 보상 방안을 마련했다.

중고폰 가격보장 프로그램은 단말기를 구매하고 24개월 뒤 동일 제조사의 신규 프리미엄 제품으로 기기변경을 할 경우 정상가의 최대 50%를 보장해주는 서비스다. 그러나 LG전자가 휴대폰 사업을 종료하기로 결정하면서 통신사들도 LG전자의 새로운 단말기로 교체해주기 어렵게 됐고, 통신사들도 이를 고려해 다른 제조사 스마트폰도 교체 대상으로 포함하도록 보상안이 변경된 것이다.

SK텔레콤은 중고폰 보장 프로그램인 '5GX클럽' 보상 방안을 변경해 가입자들이 교체할 수 있는 단말기를 확대했다. 이날부터 교체가 가능하며, 대상 모델은 LG전자 V40, G8, V50, V50S, 벨벳, 윙 등 6종이다. 해당 모델을 소유하고 중고폰 가격보장 프로그램을 쓰는 가입자는 출시 1년 내 LG전자 스마트폰, 출시 1년 내 삼성전자 갤럭시S, 갤럭시노트, 갤럭시폴드, 갤럭시Z플립, 갤럭시퀀텀 시리즈로 교체할 수 있다. 애플 아이폰12 시리즈, 올해 출시될 예정인 아이폰13 시리즈로도 교체가 가능하다.

KT도 오는 10일부터 LG전자 V50에 대해 LG전자의 벨벳, 윙, 삼성전자의 갤럭시노트20 시리즈, 갤럭시S21 시리즈, 올해 출시가 예상되는 갤럭시Z폴드3·Z 플립3까지 교체 가능 라인업을 확대했다. 아울러 애플의 아이폰12 시리즈와 아이폰13 시리즈도 교체 가능 단말에 포함했다. LG 벨벳, 윙 등 최신 LG 스마트폰에 대해서는 조건이 확정되지 않았다. KT는 G8에 대해서는 중고폰 가격보장 프로그램인 '슈퍼체인지'를 운영하지 않았다.

SK텔레콤과 KT에 앞서 LG유플러스도 LG폰 사용자들이 다른 제조사 단말기로 교체할 수 있도록 중고폰 가격보장 프로그램을 변경했다. LG유플러스는 LG전자 V50에 대해 갤럭시노트20 시리즈, 갤럭시S21 시리즈, 갤럭시Z폴드3, 갤럭시Z플립3와 애플 아이폰12 시리즈, 아이폰13 시리즈로 기기변경을 해도 중고보상 프로그램을 적용받도록 했다. G8 사용자에 대해선 LG전자 벨벳과 윙으로 교체해주고 추가 비용보상을 해주기로 했다.

