송영길, 민주당 정책위의장에 비주류 박완주 임명

[아시아경제 전진영 기자] 송영길 더불어민주당 대표가 신임 정책위의장에 3선의 박완주 의원을 내정했다.

민주당은 이같은 인선안을 8일 광주에서 열리는 최고위원회의에서 확정한 뒤 발표했다.

박 의원은 지난 원내대표 선거에서 윤호중 원내대표와 맞붙은 바 있다. 송 대표와 마찬가지로 ‘86그룹’(80년대 학번·60년대생)이자 당내 진보 성향 의원 모임 더좋은미래(더미래) 출신이다.

박 의원은 김근태계로 분류된다. 친문(친문재인)계가 아닌 박 의원의 등용은 이번 인선이 비주류를 핵심에 배치하는 이른바 ‘탕평인사’의 일환으로 보인다.

앞서 송 대표는 사무총장에 윤관석(인천 남동을) 의원, 비서실장에 김영호(서대문을) 의원, 수석대변인에 고용진(노원갑) 의원, 대변인에 이용빈(광주 광산갑) 의원을 임명했다.

원내대표와 선출직 최고위원에 친문 인사들이 대거 포진한 만큼 임명직에는 비주류를 기용해 균형을 맞추는 것으로 분석된다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr