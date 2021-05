영암군, 한부모가족에게 농산물 꾸러미 전달

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 영암군(군수 전동평)은 오는 10일 한부모가족의 날을 맞아 10일부터 14일까지 저소득 한부모가족 90세대에 가정당 5만 5000원 상당의 위문품을 전달한다고 7일 밝혔다.

이번 저소득 한부모가족에게 전달하는 위문품은 코로나19로 위축된 농산물 소비를 촉진하고 어려움을 겪는 지역 농가에 작은 보탬이 되고자 지역에서 생산되는 농산물로 꾸러미를 구성했다.

영암군은 저소득 한부모가족에 매월 생활지원금을 비롯해 만 18세 미만 아동이 있는 가정에 아동 양육비, 학용품비, 생활용품 등을 지원하고 있으며 특히, 5월부터 생계급여를 받는 한부모가족과 청년 한부모가족에게도 아동 양육비를 지급한다.

전동평 군수는 “한부모가족의 날을 맞아 진행된 이번 위문을 통해 소외된 이웃에 대한 지역사회의 관심을 제고하고 농산물 꾸러미 전달로 지역 농가에도 보탬이 되도록 하는 등 더불어 살아가는 영암군을 만들겠다”고 전했다.

