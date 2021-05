"엄마손파이와 빠다코코낫" 롯데마트 '엄마, 아빠다 기획팩' 단독 출시

"엄마손파이와 빠다코코낫을 한번에" 단독 상품 출시

소비자 선호 '장수 과자' 새로 해석해 선보이는 프로젝트

[아시아경제 김유리 기자] 롯데마트는 가정의 달을 맞아 롯데제과와 손잡고 '엄마, 아빠다 기획팩'을 제작해 한정 물량을 단독으로 판매한다고 7일 밝혔다.

'엄마, 아빠다' 기획팩은 오랜 시간 사랑 받은 롯데제과 장수과자인 '엄마손 파이'와 '빠다코코낫'을 합쳐 만든 상품이다. 엄마손파이는 1993년, 빠다코코낫은 1979년에 출시한 과자다.

롯데마트는 올 초부터 소비자들이 선호하는 장수 과자를 새롭게 해석해 선보이는 '장수 과자' 프로젝트를 진행 중이다. 프로젝트 1탄으로 '새우깡' 다다익선 행사를 진행했으며, 2탄으로는 '죠리뽕 레트로' 패키지를 출시한 바 있다.

이번에 선보이는 '엄마, 아빠다' 기획팩은 '장수 과자' 프로젝트 3탄으로, 엄마손파이 1팩과 빠다코코낫 2팩으로 구성했다. 1만6000개 한정 수량으로 3980원에 선보인다.

권지현 롯데마트 MD(상품기획자)는 "가정의 달을 맞아 이색적인 브랜드 경험을 제공하기 위해 이번 기획팩을 준비했다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr