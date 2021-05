서대문구, 4차 산업혁명 특화 청소년센터 조성

가칭 구립 가재울청소년센터, 내년 상반기 준공 목표로 공사 들어가... 지하 1, 지상 4층에 4차산업관, 미디어실, 동아리실 등으로 구성

[아시아경제 박종일 기자] 서대문구(구청장 문석진)는 지역내 남·북가좌 지역의 숙원사업 중 하나인 가칭 구립 가재울청소년센터를 4차 산업혁명 콘텐츠에 특화된 공간으로 조성한다.

센터는 청소년 전용 활동 공간으로 남가좌동 392번지 600㎡ 대지면적에 지하1, 지상 4층, 연면적 1620㎡ 규모로 세워진다.

구는 지난달 말 공사에 들어가 내년 상반기 준공을 목표로 하고 있으며 이곳에 4차산업관, 미디어실, 강의실, 동아리실, 다목적 집회 공간, 열린 놀이마당, 유스카페, 옥상 휴게공간 등을 만든다.

올 들어 구는 센터를 이용할 청소년들을 비롯해 학부모, 민간 위탁운영체, 구청 관련 부서로 TF팀을 구성, 운영 방안을 논의했다.

그 결과 3D프린팅, 코딩, 가상·증강현실(VR·AR), 인공지능(AI) 등 ‘4차 산업혁명 기술 체험’을 청소년센터 운영의 주요 콘셉트로 정했다.

문석진 서대문구청장은 “이 센터가 인근에 들어설 ‘서울시립 디지털·미디어도서관’과 함께 시너지 효과를 내며 청소년들이 마음껏 꿈을 키우는 공간으로 자리매김할 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.

