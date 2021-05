[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 동신대학교 대학일자리센터는 6일 생활스포츠지도사2급 자격특강을 마무리했다고 밝혔다.

이번 특강에는 생활체육학과와 운동처방학과 재학생 80명이 참석했다.

지난달 6일부터 10회에 걸쳐 온라인 강의로 진행했으며, 생활스포츠지도사2급 필기시험 과목인 ▲스포츠윤리 ▲스포츠역사 ▲스포츠사회학 ▲스포츠심리학 ▲스포츠생리학 특강을 운영했다.

필기 시험은 오는15일 치러진다.

안민주 동신대 대학일자리센터장은 “학생들의 취업을 지원하기 위해 학과별 직무특화 과정을 운영하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr