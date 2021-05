진주시 ‘진주시민 잠깐 멈춤’ 캠페인 10일까지 연장

진주·사천·김해·양산 동시 시행

“잠깐 멈춤, 우리 모두를 지킵니다”

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 감염의 고리를 끊어내고자 6일까지 추진하고 있는 ‘진주시민 잠깐 멈춤’ 캠페인을 10일까지 연장해 추진한다고 6일 밝혔다.

전국적으로 코로나19 감염 확산이 지속되는 가운데 지난 3일 도 주관으로 개최된 도내 4개 시(진주, 사천, 김해, 양산) 방역 회의에서 진주시의 잠깐 멈춘 캠페인을 벤치마킹하기로 하고 지난 4일부터 4개 시에서 동시 시행하기로 했다.

지난 4월 23일부터 대대적으로 추진되고 있는 캠페인에는 읍면동, 이·통장과 관계기관 및 자원봉사단체협의회와 여성단체협의회 소속 단체 회원들이 동참해 매일 100여 개소에서 캠페인이 펼쳐지고 있다.

또한 각 읍면동에서는 120기동대 차량을 통한 거리 홍보를 635회, 현수막을 258개소에 내붙이고 SNS, 마을 방송 등 다양한 매체를 활용해 시민 모두가 잠깐 멈춤을 실천해 줄 것을 홍보하는 등 코로나를 극복하기 위해 전 행정력을 집중하고 있다.

조규일 진주시장은 “잠깐 멈춘 캠페인은 인간관계의 단절을 의미하는 것이 아니라 하루라도 빨리 소중한 일상을 찾기 위한 캠페인으로, 시민들께서 동참해 이번 위기를 극복하는데 다시 한번 힘을 보태기를 당부드린다”고 전했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr