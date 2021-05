합천청소년지원센터, 성 인지 감수성 향상 교육 진행

청소년의 성 인식 올바른 성 가치관 확립과 성 인지 감수성 향상



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군 청소년지원센터 꿈 드림은 학교 밖 청소년 대상으로 성 인지 감수성 향상 교육을 진행했다고 6일 밝혔다.

이번 성 인지 감수성 향상 교육은 달라진 청소년의 성 인식 및 문화를 이해하고 올바른 성 가치관 확립과 성 인지 감수성 향상을 위함이다.

한국양성평등교육진흥원 연계사업으로 군 가정 행복 상담센터 송민숙 센터장이 교육을 진행했다.

이번 교육에서는 성 인지 감수성 자기진단, 성적 자기 결정권, 성폭력과 디지털 성폭력 사례 등 청소년이 쉽게 접할 수 있는 성 문제에 대해 파악하고, 성 인지 감수성의 실천방안에 대해 함께 생각해보는 시간을 가졌다.

참가 청소년은 “성과 관련된 교육을 제대로 받을 기회가 없었는데 교육을 받게 되어 좋았다”고 소감을 전했다.

이에 전덕규 노인 아동 여성과 장은 “성 인지 감수성 향상을 통해 청소년들이 올바른 성 가치관을 형성하고 건전한 청소년기를 보낼 수 있도록 앞으로도 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 합천군청소년지원센터 꿈 드림은 학교 밖 청소년을 위해 검정고시 학습지원, 자립 지원, 문화체험 및 자기계발프로그램 지원, 건강검진 지원, 개인 상담 등 다양한 프로그램을 운영 중이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr