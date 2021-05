조대엽 "文정부, 총·균·쇠 위기에서 인류 신문명 선도"

문재인 정부 4주년 국정비전과 성과 컨퍼런스

[세종=아시아경제 손선희 기자] 조대엽 정책기획위원장은 6일 "문재인 정부 4년은 북핵위기·한일 통상위기·코로나 팬데믹 위기라는 중첩된 거대위기의 시기였으며, 이는 제라드 다이아몬드식 설명으로 보면 총·균·쇠의 위기라고 할 수 있다"면서 "문재인 정부가 지난 4년 간 총·균·쇠에 대응한 방식은 평화와 협력과 상생의 패러다임으로 인류의 신문명을 선도한다는 점에서 세계가 주목하고 있다"고 말했다.

조 위원장은 이날 서울 백범 김구 기념관에서 경제·인문사회연구회와 공동 개최한 '문재인 정부 4주년 국정비전과 성과 컨퍼런스'에서 개회사를 통해 이같이 말했다.

조 위원장은 "다양한 국정성과 가운데 위기대응·미래대응·복지확장·권력개혁·한반도 평화유지라는 5대 성과에 주목해야 한다"면서 '문재인 정부 국정성과로 보는 5대 강국론'을 제시했다. 이를 위해 국민과의 소통이 중요하다고 덧붙였다.

이날 컨퍼런스에는 조 위원장과 정해구 경인사 이사장을 비롯해 윤호중 더불어민주당 원내대표, 유은혜 사회부총리 겸 교육부 장관, 이호승 청와대 정책실장 등 정부여당 관계자들이 참석했다.

정 이사장은 환영사에서 "문재인 정부의 남은 1년에서 가장 중점을 둬야 할 정책은 포용적 회복"이라며 "정부와 국민이 합심해 코로나19 위기를 슬기롭게 극복해야 한다"고 당부했다.

유 부총리는 "지난 4년 간의 부단한 노력과 국민이 보여준 헌신과 참여에 힘입어 문재인 정부가 의미 있는 성과를 얻을 수 있었다"며 "한 단계 더 도약한 국가 비전과 과제들을 고민하며 정부의 역량을 모아야 할 것"이라고 강조했다.

문재인정부 출범 4주년을 맞아 개최된 이번 컨퍼런스에서는 학계·국책연구원 등 각계 전문가 등도 참여해 4년 간의 국정성과에 대한 심도 있는 논의를 나눴다. 또 코로나19로 인한 문명사적 대전환기를 맞은 현 시점에서 한국의 현 주소를 파악하고, 선도국가로 도약할 수 있는 국가비전과 전략을 고민하는 토론도 마련됐다.

