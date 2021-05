'기술과 장애의 불편한 동행'…서울문화재단, 7일 라운드테이블

'사이보그가 되다' 저자 김원영·김초엽…장애와 기술발전에 대한 경험 공유할 동시대 예술가 참여

[아시아경제 임철영 기자] 서울문화재단이 기술발전과 장애의 관계를 되돌아보는 라운드테이블 '장애예술과 융복합: 기술과 장애의 불편한 동행'을 오는 7일 서울예술교육센터에서 개최한다고 6일 밝혔다.

장애와 비장애의 경계를 넘어 공존을 그리는 문화예술 동행 프로젝트 ‘같이 잇는 가치’의 일환으로 열리는 이번 라운드테이블은 총 2부로 나눠 열린다. 국내 최초의 장애예술가 창작 레지던시인 잠실창작스튜디오의 이승주 매니저가 사회를 맡는다.

1부에서는 ‘기술발전과 장애의 관계에 대한 다양한 관점 환기’를 주제로 “다양한 물리적 제약을 극복할 수 있다고 여겨지는 기술의 발전이 장애인 당사자에게도 해당하는가?”에 관한 담론을 펼친다. '사이보그가 되다' 공동 저자 김원영(변호사)·김초엽(소설가), 강미량(카이스트 과학기술정책대학원 박사과정 연구원), 안희제(장애인언론 비마이너 칼럼니스트) 등이 참여한다.

2부에서는 ‘기술을 통한 (장애)예술의 새로운 창작 가능성’을 주제로 각 분야에서 활동 중인 동시대 예술가와 기획자들의 다양한 창작 사례를 다룬다. 윤장우(인공지능 융합예술가, 과학기술연합대학원대학교 교수), 김문일(잠실창작스튜디오 12기 입주작가, 유튜브 크리에이터), 송예슬(미디어 아티스트), 정지윤(클레이아크김해미술관 학예사) 등이 참여한다.

이번 행사는 서울문화재단 공식 유튜브 채널 ‘스팍 TV’를 통해 7일 온라인으로 생중계된다. 문자통역과 수어통역을 실시간으로 제공하며, 행사 종료 후 자막해설 서비스가 포함된 발제 영상을 공개할 예정이다.

