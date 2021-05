G7 외교장관들 중·러 위협 대응에 한목소리

[아시아경제 조유진 기자] 주요 7개국(G7) 외교장관들이 중국과 러시아의 국제질서 위협을 비판하고 건설적으로 국제질서에 참여할 것을 촉구하는 내용의 공동성명을 5일(현지시간) 발표했다.

G7 외교·개발장관들은 영국 런던에서 열린 이틀간의 회담을 마치고 내놓은 공동성명에서 중국과 러시아 견제, 북핵 비핵화 문제, 코로나19 팬데믹 이후 재건 등에 대한 입장을 밝혔다.

이들은 특히 중국에 건설적으로 국제질서에 참여할 것을 촉구하면서 신장 위구르 등에서 인권 탄압과 홍콩 민주주의 퇴보 등에 깊은 우려를 표했다. 그러면서 인권과 기본적인 자유를 존중하는 한편 국제 규범과 법적 의무를 준수해줄 것을 촉구했다.

자유롭고 공정한 국제 경제시스템을 손상하는 중국의 관행을 지적하면서 독단적이고 강압적인 경제 정책과 관행에 맞서 글로벌 경제 회복력을 강화하는 데 함께 노력할 것이라고 강조했다.

중국을 향해 사이버상에서의 지적재산 탈취 행위를 자제하는 등 사이버 공간에서 책임 있게 행동해줄 것을 촉구하는 내용도 담겼다.

러시아에 관해서는 크림반도와 우크라이나 국경 인근 군사력 증강 등과 같은 무책임하고 불안정하며 부정적 행동이 계속되는데 깊은 우려를 보였다.

다만 공동성명에는 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우려할만한 구체적인 조치는 담기지 않았다.

북한에 관해서는 도발을 자제하고 비핵화 협상에 관여하라고 요구했다. 또 미국의 새로운 대북정책을 지지하고 안전보장이사회(안보리) 제재 이행을 강조했다.

이와 함께 북한의 인권 문제에 심각한 우려를 표명하면서 남북대화 재개를 촉구했다.

이들은 또한 대만의 세계보건기구(WHO) 포럼과 세계보건총회(WHA) 참석을 지지한다고 명문화했다.

이란에 관해선 이란 핵 합의(JCPOA·포괄적 공동행동계획) 복원 노력을 지지한다고 했다.

코로나19 대유행 이후 재건에서 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합)을 포함한 인도·태평양 지역간 협력 중요성을 강조했다.

이들은 세계적으로 민주주의가 압박을 받고 있고 코로나19 대유행은 계속 위협하고 있으며 기후변화의 심각한 영향은 증가하고 있다며, 개방 사회와 공통 가치, 규칙에 기반한 국제 질서를 강화하겠다고 약속했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr