나비타월드, 5월 가정의 달 ‘키즈 프로모션’ 진행

[아시아경제 임혜선 기자] 나비타월드가 국내 유명 호텔들과 가정의 달을 맞아 다양한 키즈 프로모션을 진행한다고 4일 밝혔다.

나비타월드는 힐튼호텔 객실에 키즈룸을 꾸몄다. 스위트룸은 하바 침대를 포함해 30가지가 넘는 하바, 브루더, 시쿠, 멜리사앤더그 , 슐라이히 장난감들로 구성됐다. 별도의 키즈 침대가 있다.

키즈 모바일 룸은 일반 디럭스룸(기본룸) 숙박시 제공된다. 예약시 키즈룸 옵션을 선택하며, 공간의 효율성을 위해 하바 텐트 및 이동이 쉬운 장난감으로 구성됐다.

국내 최초로 호텔에 만들어진 보드게임 룸 ‘하바 보드게임 룸’도 있다. 호텔 1층에 위치하고 있어 ‘맘앤 키즈 패키지’를 이용하는 고객들은 무료로 이용할 수 있다.

오는 30일까지 가정의 달 프로모션도 진행한다. 조식 및 뷔페 공간 ’카페 395‘ 앞에 슐라이히 유니콘과 시쿠 디오라마를 전시하면서 카페 이용 고객에게 슐라이히 유니콘을 10% 할인 가격으로 제공한다. SNS와 연계해 카페 주말 이용권 2매를 증정하는 ’시쿠 100주년 기념 포토 이벤트‘도 진행한다.

한편, 아이들의 호기심을 자극하는 테마로 ‘포레스트 캠핑’ 패키지도 선보인다 ’호텔 현대 바이 라한 울산‘과 함께하는 협업 사품이다. 마법의 숲 플레이 텐트와 아기자기한 키친 놀이도구로 꾸며진 키즈 스위트 1박과 조식뷔페 3인 무료이용, 실내수영장 3인 무료이용, 팜호퍼스 유아용 점핑바운서 대여 등 다양한 혜택으로 구성됐다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr