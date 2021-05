[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 정현복 전남 광양시장이 4일 오전 시청 집무실에서 업무중 어지럼증을 호소해 병원치료를 받고 퇴원했다.

정시장은 최근 부동산개발과 관련 이해충돌 논란과 인사 의혹 등이 제기돼 고소, 고발이 이어지자 스트레스를 호소했던 것으로 알려졌다.

최근에는 연차를 내고 서울에 있는 병원에서 진료를 받는 등 건강 상태가 좋지 않았던 것으로 전해졌다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr