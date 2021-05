경기경제과학원, 3D프린팅 활용한 제품화사업 지원

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도경제과학진흥원이 '3D프린팅을 활용한 2021년 제품화 사업'에 참여할 도내 북부소재 중소기업 13개사를 오는 12일까지 모집한다.

3D프린팅을 활용한 2021년 제품화 사업은 도내 중소기업의 3D프린팅 기술 경쟁력 제고 및 제품 개발 역량 강화를 위해 도입된 사업이다.

경기경제과학원은 이번 사업을 통해 북부지역 13개 업체에 ▲3D프린팅비 ▲재료비 ▲시제품제작비 등 제품화 비용을 최대 1000만원까지 지원한다.

신청은 본사 또는 공장이 경기도 북부지역에 소재한 중소기업 중 3D프린팅 기술을 활용하거나 계획이 있는 업체다.

데이터ㆍAI 등 디지털기술 융합 제품화인 경우 가산점 부여 등 혜택을 받게 된다.

신청 방법은 이지비즈 홈페이지(www.egbiz.or.kr) 내 공고문에서 신청서를 내려받아 작성한 뒤 오는 12일까지 이메일(hjun0410@gbsa.or.kr)로 제출하면 된다.

한편 경기 남부 소재(21개 시군) 기업은 경기테크노파크(www.gtp.or.kr)에서 모집한다.

