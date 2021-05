노원구, 가정의 달 즐겁고 안전하게 ‘걷기 챌린지’ 도전

5~15일(11일간) 스마트폰 앱(워크온) 활용한 온라인 걷기 챌린지 진행... 노원구 주요 산책로 스탬프 투어 미션 달성 시 기프티콘 추천

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)가 5월 가정의 달을 맞아 ‘노원을 거닐 때, 가족(가장만족)’ 걷기 챌린지를 진행한다고 밝혔다.

5일 어린이날 시작하는 챌린지는 15일까지 총 11일 동안 진행한다. 중랑천, 당현천, 경춘선숲길, 불암산 힐링타운, 영축산 순환산책로 총 5곳의 대표 산책로를 걸으면서 각 코스별 지정 장소에서 미션 스탬프를 획득하면 응모권을 얻을 수 있다.

코스별로 하나의 응모권이 생기며, 5개 코스를 모두 완주하면 5개의 응모권을 얻어 당첨확률은 더욱 높아진다. 챌린지 종료 후 응모자 중 추첨을 통해 총 200명에게 모바일 문화상품권(5000원)을 지급한다. 당첨발표는 18일 문자를 통해 개별 통보한다.

온라인 걷기는 참가 접수 및 완주 인증 등 모두 모바일을 통해 진행하기 때문에 기간 내 누구나 시간에 구애받지 않고 혼자 또는 함께 걸으며 참가할 수 있는 것이 가장 큰 특징이다.

특히 이번 챌린지 구간들은 구가 대대적인 개선·정비 사업을 진행해 휠체어나 유모차도 쉽게 이용할 수 있는 무장애 코스로 다양한 연령대의 가족 구성원이 마음 놓고 이용할 수 있다.

또 ‘꽃과 정원의 도시, 노원’ 사업 일환으로 각 코스별로 심어진 봄꽃을 오월의 녹음과 함께 즐길 수 있어 지친 일상에 힐링의 시간이 될 것으로 기대된다.

참여를 원하는 주민은 구글플레이 또는 앱스토어에서 ‘워크온’ 설치→ 회원가입→노원구 공식커뮤니티 ‘걷는 도시 노원’ 가입→ 하단의 챌린지탭(트로피 모양)에서 신청하면 된다.

한편, 구는 2017년 지역사회건강조사에서 서울시 자치구 순위 25위에 머물렀던 걷기실천율을 높이기 위해 다각도로 노력해왔다.

‘걷는 도시 노원’을 선포하고 신체활동 활성화 조례 제정, 산책로 정비 등을 통한 걷기 환경 개선 등을 추진했다.

코로나19로 거리두기 등으로 인해 부족해진 신체활동량을 높이기 위해 워크온 앱을 활용한 온라인 걷기를 적극 권장한 결과 2020년 걷기실천율 지표에서 서울시 1위를 했다.

오승록 구청장은 “앞으로도 즐겁고 안전하게 ‘걷기 좋은 노원’이 될 수 있도록 환경 조성을 위해 노력하겠다”며 “특히 일상 속 걷기를 생활화할 수 있는 다양한 걷기 프로그램을 진행할 계획”이라고 말했다.

