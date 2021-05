'영남당' 색채 옅어지나

[아시아경제 이현주 기자] 김기현 국민의힘 당 대표 권한대행 겸 원내대표가 당선 후 첫 지방 현장 일정으로 광주를 찾는다.

4일 대표대행 측 관계자에 따르면 김 대표대행은 7일 광주를 찾아 5·18 민주 묘지에 참배할 예정이다.

김 대표대행의 이 같은 행보는 호남에 대한 관심 표명이자 '영남당' 프레임에서 벗어나기 위한 포석이다. 앞서 김종인 전 비상대책위원장이 5·18 추모탑 앞에서 무릎 사과를 한 적 있다. 또 울산 출신인 김 대표대행이 호남을 먼저 찾으면 영남 이미지를 상대적으로 옅어지게 할 수 있다. 김 대표 대행은 앞서 원내대표 경선 과정에 "호남 출신 인사들을 전면 배치하고 인재 풀을 구성하겠다"고 말한 바 있다.

