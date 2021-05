루헨스, 가정의 달 맞이 ‘사랑의 루헨스’ 프로모션 실시

라이프필터 선물세트 구성 최대 55% 할인

[아시아경제 김희윤 기자] 원봉의 라이프케어 브랜드 루헨스는 가정의 달을 맞이해 프로모션을 실시한다고 4일 밝혔다.

프로모션은 가정의 달을 맞이해 소중한 사람을 위한 선물을 준비하는 고객을 대상으로 준비됐다. 주제는 ‘사랑의 루헨스’로 이달 24일까지 네이버 스마트스토어 루헨스몰에서 단독으로 진행된다.

루헨스에 따르면 프로모션은 샤워기필터, 주방정수필터, 세면대필터 등 라이프필터 상품 선물 세트로 최대 55% 할인 혜택을 제공한다. 실속형으로 준비한 ‘알뜰 선물세트’는 정수필터샤워기, 비타민샤워기와 리필필터로 구성했다. 주방과 욕실을 위한 맞춤형 ‘풀패키지 선물세트’는 샤워기필터, 세면대정수필터, 주방정수필터 상품 중 본품 각 1개씩을 담았다.

모든 선물세트에는 선물용 쇼핑백이 무료로 증정된다. 고객 부담을 줄이기 위해 선물세트 외 전상품 무료 배송 이벤트도 함께 실시한다.

루헨스 관계자는 “올해 여름은 무더위가 예상되는 만큼 지난해에 이어 여름철 위생 관리를 위한 생활필터 제품에 대한 관심이 뜨겁다”라며 “이번 프로모션을 통해 가족의 건강을 지키고 감사한 마음을 전달할 수 있는 기회가 되길 바란다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr