[슈퍼마켓 돋보기] 감성에 실용성을 더한 러라밸 구이바다 캠핑버너

#감성

1619만 개의 엄청난 게시물이 검색될 만큼 모든 것에 감성이 함께 한다. 감성은 이성(理性)에 대응되는 개념으로 오감으로 감각하고 지각하여 표상을 형성하는 인간의 인식 능력이라는 어려운 해석보다는 느낌적인 느낌으로 표현하면 다 이해가 될 것이다.

향기, 맛, 기분, 정서, 색, 디자인, 이미지 등 인간이 인식하고 표현할 수 있는 모든 것은 감성이 될 수 있으나 감동을 받고 마음이 움직이는 감성은 개인마다 차이가 있다.

특히 자극적이고 폭력적인 이슈가 많은 요즘은 마음에 더 집중하게 되는 감성이 중요한 것 같다. 감성이 빠지면 몹시 서운한 것이 캠핑이다.

캠핑장의 자연은 감성 그 자체이고 캠핑에서 겪을 수 있는 불편함부터 감성을 자극받고 타오르는 장작불을 바라보는 불멍은 감성이 절정에 달하게 된다.

캠핑 용품도 자연스럽게 감성이 묻어 있다면 더 완전한 캠핑이 되는데 감성에 실용성까지 더한 캠핑 용품이 있다.

러라밸의 구이바다 휴대용 가스버너는 캠핑에 감성을 더하고, 불편을 줄이고 배려를 담아냈다. 블랙 일색이었던 캠핑 용품에 감성적인 색감이 등장하고 휴대용 가스버너의 우드톤 손잡이는 요리하고 싶어지는 마음을 일어나게 한다.

버너에 꼭 맞는 4가지의 기본 구성품은 사용에 편의성을 극대화하고 버너에 부착된 접이식 높이 조절로 수납은 편하고 기름배출은 안전하도록 하였다.

캠핑에 빠질 수 없는 각종 구이를 위한 필수 아이템 구이팬, 구이류부터 전골요리까지 모든 요리를 소화할 수 있는 만능 아이템 전골팬, 캠핑요리의 진수인 꼬치요리용 스페셜 아이템 그릴, 따뜻한 국물로 캠핑의 마지막 순간까지 푸짐하게 만들어주는 서브 아이템 조리받침대로 구성되어 원하는 요리는 무엇이든 가능하게 만들어 준다.

구성품들과 휴대용 버너는 전용 가방에 깔끔하게 넣어 수납할 수 있어 가방 하나로 자연 속 캠핑장도, 베란다 캠핑장에서도 유용하게 활용할 수 있다.

요리는 러라밸 구이바다 가스버너에게 맡겨두고 감성 라이프를 즐겨본다.

글ㆍ사진 = 이미경(요리연구가, 네츄르먼트, http://blog.naver.com/poutian)