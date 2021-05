동대문구, 5월부터 11월까지 구민 대상 군자교~중랑교 4km 걷기 챌린지 진행... 워크온 앱 통해 참여 가능…월별 200명 해피콘 모바일 교환권 증정

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 구민의 걷기 활성화를 위해 걷기 좋은 길 중랑천을 걷는 ‘다 같이 걷자! 중랑천 한바퀴’ 챌린지를 5월부터 11월30일까지 7개월 간 진행한다.

‘다 같이 걷자! 중랑천 한바퀴’는 군자교에서 중랑교 또는 중랑교에서 군자교 4km코스를 한 달 내에만 완주하는 챌린지로, 동대문구민이라면 누구나 참여 가능하다.

참여방법은 워크온 앱을 실행하여 ‘다 같이 걷자! 중랑천 한바퀴’ 챌린지 참여하기를 누른 후 걷기 코스를 완주하면 된다. 완주 후 응모하기를 눌러야 추첨응모가 가능하다.

GPS(위치서비스 또는 위치권한)를 켜고 걸어야 챌린지 참여가 가능, 동대문구 내에서 앱을 실행해야 ‘다 같이 걷자! 중랑천 한바퀴’ 챌린지가 화면에 나타난다.

챌린지 참여 완료자 중 매월 200명 씩 추첨하여 해피콘 5000원 모바일 교환권을 증정한다. 월별 중복참여도 가능하다. 자세한 사항은 카카오톡 ‘동대문구 일상이 운동이 되다’ 채팅을 통해 문의 가능하다.

유덕열 동대문구청장은 “중랑천은 벚꽃과 단풍뿐만 아니라 길도 아름다워 걷기 운동과 함께 눈과 마음이 힐링되는 곳”이라며 “이번 챌린지를 통해 주민들의 신체적·정신적 건강증진에 도움이 되길 바란다”고 참여를 독려했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr