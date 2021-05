[클릭 e종목]"지누스, 생산공장 관세 반사이익 기대"…목표가 11만원

[아시아경제 지연진 기자] 미래에셋증권은 지누스 지누스 013890 | 코스피 증권정보 현재가 82,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 83,300 2021.05.04 08:23 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-2일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-25일지누스, 커뮤니티 활발... 주가 -0.54%. close 에 대해 관세이슈 해소에 따른 반사이익으로 시장점유율 확대를 예상하며 매수 투자의견과 목표주가 11만원을 제시했다고 4일 밝혔다.

강성훈 미래에셋증권 연구원은 "동사의 매트리스 생산라인이 위치한 인도네시아는 반덤핑과 관련해 최종 2.22%라는 낮은 관세가 책정된 반면, 경쟁사들의 경쟁사들의 생산라인이 있는 국가들 대부분 두 자릿수가 넘는 높은 고관세율이 책정됐다"며 "이로 인해 지누스는 상대적으로 가격 경쟁력에서 우위를 유지할 것으로 예상한다"고 밝혔다.

지누스는 코로나19로 인한 물류비용이 일시적으로 증가하면서 지난해 3·4분기 수익성이 훼손됐다. 이는 올해 1분기까지 영향을 미치지만 이후 수익성은 회복세를 나타낼 것이라는 전망이다.

특히 북미 시장의 수요 회복에 대응할 수 있도록 생산력 증설이 이뤄졌고, 주력 시장인 미국의 경우 코로나 이후 위축된 소비심리가 최근 백신 보급이 시작된 이후 안정적인 회복세를 나타내고 있다는 점도 주목됐다. 미국 매트리스 시장 규모는 향후 225억 달러 규모까지 성장할 것으로 기대를 모은다.

올해 예상 매출액은 전년대비 21.9% 증가한 1조2071억원, 영업이익은 1517억원으로 74.7% 증가할 것으로 전망된다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr