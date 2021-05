G9, '월간 지구직구' 오픈…“스페셜딜 이틀만 특가”

[아시아경제 임춘한 기자] G9는 오는 5일부터 7일까지 '월간 지구직구’ 프로모션을 열고, 직구 스테디셀러인 영양제, 식품을 비롯해 캠핑용품 등 다양한 상품을 할인 판매한다고 4일 밝혔다. 전 상품 관부가세가 포함된 가격으로 무료배송 된다.

직구 대표 인기상품인 다양한 영양제를 선보인다. 얼라이브 츄어블 키즈 어린이 멀티비타민 120탭은 2만2710원에, 로트벡쉔 바이탈 이뮨 450ml은 4만6490원에 선보인다. 캠핑용품으로는 알피쿨 차박 캠핑 차량용 가정용 냉장고 50L를 16만4400원에 구매 가능하다.

매일 오전 9시에 선보이는 한정수량 이벤트 상품도 있다. 5일에는 오쏘몰 드링크2종+캡슐3종을 11만원에 100개 한정수량으로 판매한다. 6일에는 일리 에스프레소 캡슐 커피 6종(108캡슐)을 5만4000원에 만나볼 수 있다.

멤버십 회원인 스마일클럽 회원은 행사카드로 앱에서 행사 상품을 결제할 경우 최대 3만원까지 12% 할인 혜택을 받을 수 있다. 일반 고객은 10%의 할인이 제공된다. 해외직구 인기 품목인 해외직구 TV 구매 시 5만원까지 할인되는 전용할인 쿠폰도 제공한다. 또한 최대 50만원까지 할인 받을 수 있는 15% 스페셜딜 할인쿠폰도 준비했다. G9 고객이라면 누구나 스페셜딜 상품에 적용해 사용할 수 있다.

G9 관계자는 “가정의 달 선물로 해외직구 제품을 구매하는 고객들이 많아 맞춤형 프로모션을 준비했다”며 “직구 스테디셀러인 영양제, 식품부터 봄여름 시즌 수요가 증가하는 캠핑용품까지 특가에 선보이고, 다양한 할인혜택까지 제공한다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr