이마트, 상품안전 강화로 고객 신뢰 높인다

상품안전센터, 국제공인시험기관 인정 획득 … 공신력·신뢰성 확보

[아시아경제 조인경 기자] 이마트는 자체 품질관리기관인 상품안전센터가 지난달 한국인정기구(KOLAS·Korea Laboratory Accreditation Scheme)로부터 국제공인시험기관 인정을 받았다고 4일 밝혔다.

한국인정기구는 산업통산자원부 산하 국가기술표준원 내 조직으로, 법 및 국제표준관련기구에서 정한 국제 기준에 의거해 교정, 시험, 검사, 숙련도시험기관을 평가·공인한다.

식품 품질 관리를 위해 2015년 2월 설립된 이마트 상품안전센터는 식중독균, 잔류 농약 및 유해물질 검사 등 이마트 식품의 법적 기준과 안전성을 사전 검증해 고객에게 안전한 상품을 공급하는 일을 맡고 있다. 센터 연구원들은 영국에서 실시하는 분석능력평가에 응시해 전원 통과했고, 국제실험실 기준 가이드에 맞는 실험환경 시설과 장비를 갖추기 위해 작년 7월엔 센터를 확장·이전했다.

이같은 노력으로 이마트 상품안전센터는 미생물시험 8항목, 식품 화학시험 17항목, 농축산물 2항목 등 총 27개의 항목에 대해 국제공인시험기관 인증을 획득, 해당 분야의 공인시험 성적서를 자체적으로 발급할 수 있게 됐다. 이 시험성적서는 국제실험실인증협력기구(ILAC)에 가입한 104개국의 102개 기구간 상호 인정되며, 동일한 효력을 갖는다.

이에 따라 이마트는 공인된 시험 분석을 위해 외부기관에 의뢰하는 비용과 시간을 절감할 수 있게 된 것은 물론 검사 결과에 대해 국제적 공신력과 신뢰성도 확보했다. 또 이마트 신선식품과 피코크, 노브랜드 등 이마트 PL상품, 직소싱 상품에 대해 실시했던 사전 검증의 신뢰도가 상승하면서 고객들이 상품을 더욱 믿고 구매할 수 있게 됐다.

이마트 홍성수 품질관리 담당은 "이마트 상품안전센터가 앞으로도 고객들이 안심하고 구매할 수 있는 상품을 제공하는데 과학적인 역량을 발휘, 더욱 전문적이고 체계적으로 검증하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr