유엔 "코로나로 전자상거래 크게 늘어…한국 비중은 25.9%"

[아시아경제 금보령 기자] 지난해 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)으로 인해 전자상거래가 크게 늘어난 것으로 나타났다.

유엔무역개발회의(UNCTAD)는 3일(현지시간) 발표한 보고서에서 한국, 호주, 영국, 캐나다, 중국 등 7개 국가의 전체 소매 판매 중 전자상거래가 차지하는 비중이 2019년 16%에서 지난해 19%로 증가했다고 밝혔다.

같은 기간 한국은 20.8%에서 25.9%로 증가해 조사 대상 국가 가운데 전자상거래 비중이 가장 컸다.

미국은 11.0%에서 14.0%로, 중국은 20.7%에서 24.9%, 영국은 15.8%에서 23.3%로 각각 늘었다.

호주는 6.3%에서 9.4%로, 캐나다는 3.6%에서 6.2%, 싱가포르는 5.9%에서 11.7%로 증가했다.

이와 함께 UNCTAD는 B2B(기업간 거래)와 B2C(기업과 소비자 간 거래) 등을 포함한 전 세계 전자상거래 매출이 2019년 기준 26조7000억 달러로, 2018년 대비 4% 늘어났다고 설명했다. 이는 2019년 글로벌 국내총생산(GDP)의 약 30%에 해당한다.

