[아시아경제 김지희 기자] SK바이오사이언스는 올해 1분기 영업이익이 537억원을 기록해 흑자전환에 성공했다고 3일 밝혔다. 같은 기간 매출은 422.4% 증가한 1127억원으로 분기 최대 실적을 올렸다.

당기순이익도 흑자전환했다. 지난해 1분기 58억원 손실을 기록했으나, 지난 1분기에는 419억원을 기록했다.

SK바이오사이언스 관계자는 "1분기에는 아스트라제네카 백신의 상업화 물량의 생산 및 출하가 진행됐다"며 "2분기 이후 노바백스 코로나19 백신 위탁생산의 효과가 반영돼 실적 증가세가 이어질 것"이라고 설명했다.

