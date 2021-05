오월단체 “노태우 아들 재헌씨, 보여주기식 쇼는 그만하라”

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 노태우 전 대통령의 아들 재헌씨가 지난해부터 하고 있는 국립5·18민주묘지를 참배하는 것을 두고 오월단체가 진정성 없는 반성쇼는 그만하라고 비판했다.

3일 5·18기념재단과 오월 3단체(유족회·부상자회·구속부상자회), 5·18민중항쟁 41주년 행사위원회는 성명서를 통해 보여주기식 행동만 하지말고 진상규명에 적극 협조해야한다고 밝혔다.

이들은 “노재헌씨가 5·18민주묘지를 방문하고 아버지를 대신해서 5·18 영령에 사죄한다는 글을 남기는 것은 의미 있는 일이다”면서 “하지만 묘지 참배만 가지고 5·18 학살 책임을 용서받는 것처럼 평가되는 것은 용납할 수 없다”고 주장했다.

이어 “노재헌씨의 대리 사죄가 진정성을 가지려면 아버지인 노태우씨의 육성이 담긴 사죄와 함께 5·18진상규명을 위한 적극적인 협조가 뒤따라야 한다”며 “이미 수차례 밝힌 바 있는 진상규명에 대한 적극 협조를 실행에 옮겨야 한다”고 촉구했다.

그러면서 “어떠한 조치도 하지 않고 참배만 이어가는 것은 일말의 기대로 숨죽이며 노태우의 진정어린 사죄와 참회를 바랐던 광주시민과 5·18희생자 가족들을 더욱 분노케 한다”며 “언론을 통한 물 타기 대리 사죄로는 노태우의 죄업을 덮을 수가 없다”고 강조했다.

마지막으로 “우리 사회가 다시 조명해야 하는 것은 ‘재포장된 군부독재의 역사’가 아니라 5·18에 대한 명명백백한 진상이다”며 “진심어린 사죄만이 노태우씨를 인간의 연민으로 받아들일 수 있고, 5·18진상규명에 적극적으로 협조하는 것만이 그의 죄업을 씻는 최소한의 길임을 잊지 말라”고 덧붙였다.

