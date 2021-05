삼성-서울대병원, '소아암·희귀질환 지원' 기부약정식 개최

[아시아경제 우수연 기자]故 이건희 회장 유족과 서울대병원은 3일 오후 서울대어린이병원에서 '소아암·희귀질환 환아 지원사업' 기부약정식을 개최했다.

이날 기부약정식에는 김연수 서울대병원장, 김한석 서울대어린이병원장, 성인희 삼성 사회공헌업무총괄 사장, 이인용 삼성전자 CR담당 사장 등이 참석했다. 서울대병원은 이번 기부사업을 '이건희 소아암·희귀질환 환아 지원사업'으로 명명하기로 결정하고 유가족에게 감사패를 증정했다.

병원 측에서는 김한석 서울대어린이병원장을 사업단장으로 임명했으며 향후 서울대는 물론 전국 어린이병원 의료진이 고르게 참여하는 운영위원회와 실무위원회를 두고 사업을 운영하기로했다. 사업단은 9월까지 사업 추진체계를 구축한 후 11월부터는 1차년도 사업을 시작할 계획이다.

김 서울대병원장은 "우리나라 어린이의 희귀질환을 해결할 수 있도록 지원해주신 고 이건희 회장님께 감사드린다"며 "이번 기부를 한국 소아암 희귀질환 환아들을 치료하는 전무후무한 '의료 플랫폼'으로 구축해 기부자의 큰 뜻을 기릴 것"이라고 말했다.

이 회장 유족을 대신해 기부 약정식에 참석한 성 사장은 "기업도 사회도, 경제도 그리고 경영도 모두 사람에서 시작한다"며 "모든 일의 중심에 사람이 있다는 '인본주의(人本主義)'가 이 회장이 품었던 경영철학의 근본이었다"고 강조했다.

이어 "생사의 위기에 있는 어린이 환자들을 살려낼 수만 있다면 1000억원의 돈이 아깝지 않다는 것이 이 회장의 철학이었으며 지금 유가족들이 갖고 있는 생각"이라고 덧붙였다.

지난달 28일 이 회장 유족들은 소아암·희귀질환에 걸려 고통을 겪으면서도 비싼 치료비 때문에 적절한 치료를 받지 못하는 어린이 환자들을 위해 3000억원을 지원하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다. 유족들의 기부금은 앞으로 10년간 소아암, 희귀질환 어린이 환자 약 1만7000여명의 유전자 검사·치료, 항암 치료, 희귀질환 신약 치료 등에 쓰이게 되며 임상연구 및 치료제 연구를 위한 인프라 구축 등에도 900억원이 투입될 예정이다.

