현대차, 4월 34만5777대 판매…전년比 106%↑

코로나19 기저효과…내수는 1.2% 감소

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차는 지난 4월 국내 및 해외시장에서 총 34만5777대를 판매했다고 3일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 106.2% 늘어난 수치다.

국내 시장에선 전년 동기보다 1.2% 감소한 7만219대가 판매됐다. 세단은 그랜저가 9684대 판매됐으며, 아반떼(7422대)와 쏘나타(7068대) 등을 포함해 총 2만4216대가 팔렸다. 레저용차량(RV)은 팰리세이드가 5777대, 투싼 4478대, 싼타페 4096대 등 총 1만8448대가 판매됐다.

수소전기차인 넥쏘는 1265대가 판매돼 처음으로 월 1000대 판매를 넘어섰다. 이밖에 포터는 9182대, 중대형 버스와 트럭은 3125대가 판매됐다.

제네시스 브랜드는 G80 6009대, GV70 4161대, GV80 2321대 등 총 1만3890대가 팔렸다.

해외 시장에선 전년 동기 대비 185.1% 늘어난 27만5558대가 판매됐다. 지난해 코로나19로 인해 전 세계적으로 발생한 공장 생산중단 사태, 판매실적 부진에 따른 기저효과 영향이라는 게 회사 측 설명이다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 218,000 전일대비 6,000 등락률 +2.83% 거래량 1,181,441 전일가 212,000 2021.05.03 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매물 출회…코스피·코스닥 하락 마감코스피 오후 들어 상승폭 축소…기관 순매도 전환[타볼레오]전기차로 차박하는 시대 왔다 '아이오닉 5' close 관계자는 "코로나19 사태로 인한 위기상황 극복을 위해 각 권역 별로 대응책을 마련하는 등 적극적인 리스크 관리 노력을 이어가겠다"면서 "주요 신차의 성공적인 글로벌 시장 공략을 위해 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr