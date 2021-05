신정훈 의원, 광주-화순 광역철도 국가계획 반영 건의

대광위 방문해 경전선 화순 경유 등 요청

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 신정훈 더불어민주당 국회의원(전남 나주·화순)은 3일 국토교통부 대도시권광역교통위원회(위원장 최기주)에 광주-화순 광역철도와 경전선 철도의 화순 경유 반영을 요청했다.

광주-화순 광역철도는 광주지하철 종착역인 소태역에서 너릿재터널, 화순읍을 거쳐 화순전남대병원까지 총 연장 12.4㎞, 총 사업비 5225억원을 투입하는 사업이다.

경전선 광주 송정-보성-순천 단선 전철화 사업은 총연장 94.2㎞에 2조원이 투입되는 대형 국책사업으로 2023년까지 실시설계를 마무리하고 2024년 착공 예정이다.

그러나 지난달 4월22일 ‘제4차 국가철도망 구축계획안’에서 광주-화순 광역철도는 포함되지 않았고, 경전선은 노선 설계과정에서 보성에서 나주혁신도시를 연결하면서 화순 경유가 어려운 상황이다.

이에 신정훈 의원은 이날 박철원 전남도 도로교통과장, 김승환 화순군 건설과장 등과 함께 세종시 대도시권광역교통위원회 최기주 위원장을 만나 광주-화순 광역철도와 경전선 화순 경유 반영을 건의했다.

신 의원은 “철도는 지역 균형발전과 더불어 지방광역권 조성의 출발점”이라며 “경전선 화순 경유와 더불어 광주-화순 광역철도를 반드시 ‘제4차 국가 철도망 구축 계획’에 반영해 줄 것”을 건의했다.

이에 대해 최기주 위원장은 “철도국 용역결과에 비추면 경제성 수요가 낮다”면서 “건의해 주신 사업에 대한 방안과 대안을 찾아보겠다”고 답변했다.

신정훈 의원은 광주-화순 광역철도와 경전선 철도의 화순 경유를 위해 앞으로 전남도, 광주시, 화순군 등 지자체 및 지역 국회의원들과 지속 협력해 나갈 계획이다.

