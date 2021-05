담양군, 지역 농특산물 온라인 판매 활성화 ‘총력’

지역 농특산물 전문 판매장 ‘담양장터 몰’, 네이버 쇼핑 라이브 통해 온라인 판매행사 개최

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 코로나19 확산 여파에 따른 관내 농식품 업체의 어려움을 해소하고자 담양군이 직접 나서 온라인 판매에 총력을 다 하고 있다.

전남 담양군은 오는 4일 오후 2시부터 1시간 동안 지역 농특산물 전문 판매장인 ‘담양장터 몰’에서 네이버 쇼핑 라이브를 채널을 통해 온라인 판매행사를 개최한다고 3일 밝혔다.

이날 라이브 방송에서는 지역에서 생산되는 찹쌀 약과, 강정 등을 한정 특가 판매하며, 퀴즈 이벤트를 진행해 대숲 맑은 담양쌀과 담금주 키트 등을 증정한다.

최형식 군수는 “코로나19 상황 속에서 농업인과 식품업체에 온라인 시장은 필수적인 판로다”며 “앞으로도 지역 경기의 활성화를 위해 다양한 지원책을 펼쳐 주민의 실질적인 소득을 높일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 담양장터 몰은 지역의 농특산물을 온·오프라인에서 판매하며 소비자와 생산자를 연결하는 플랫폼 역할을 하기 위해 지난 1월 중순에 개장했다.

군은 담양장터 몰의 활성화를 위해 군수 품질인증 통합상표, 상품 포장재 디자인 개발비 지원, 온라인 방송 판매(라이브 커머스) 지원, 택배비 지원 등 다양한 정책으로 지역 농특산물 판매 활성화에 나서고 있다.

