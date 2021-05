반은 대학원서 반은 연구원서 보내는 학·연 석박사 과정 생긴다 … 한국전자통신연구원·동서대 협약

디지털 신기술 인력양성, 교육과정, 공동사업 추진 위한 MOU 체결

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 반은 대학원에서 반은 연구원에서 실험실습하는 ‘학·연 석박사 학위’ 과정이 동서대에 생긴다.

한국전자통신연구원(원장 김명준, ETRI)과 동서대학교(총장 장제국)은 4월 30일 대전 한국전자통신연구원에서 ‘디지털 신기술 분야의 상호이해 및 인재양성 업무협력’ 협정서를 체결했다.

협정식에는 한국전자통신연구원 김명준 원장, 박종현 부원장, 박세명 기획본부장, 정일권 콘텐츠연구본부장, 박창준 CG/Vision연구실장 등과 동서대 장제국 총장, 이병국 교수가 참석했다.

협정에 따라 양 기관은 ▶ 디지털 신기술(인공지능, 빅데이터, 바이오헬스, 실감미디어·콘텐츠, 지능형 로보틱스 등) 분야의 인력 양성과 인적 교류 및 공동 사업을 위한 상호 협력▶ 디지털 신기술 분야의 핵심 인재양성 체계 구축을 위한 교육과정 공동 개발 및 학연 교류 ▶ 디지털 신기술 분야 인재양성 및 핵심기술 개발을 위한 연구자원 공동 활용 및 공동사업 추진 ▶ 지역산업 육성 및 활성화를 위한 기업지원 체계 공동 구축 및 지원을 하게 된다.

특히 이날 한국전자통신연구원과 동서대학교는 과학기술 전문인력 양성을 위해 상호 협력해 동서대학교 대학원에 학·연 협동 석·박사 학위과정을 설치 운영키로 약정했다.

협동과정의 전공 분야는 ETRI의 연구분야에 해당되는 기초공학 및 응용공학 전문분야 모두를 포함하며, 전공 분야 및 정원에 관한 세부사항은 운영위원회 심의를 거쳐 따로 정하기로 했다.

이에 따라 동서대 대학원에 입학해 절반은 대학에서 공부하고 절반은 최고 ICT 전문가 집단인 ETRI 연구원들의 지도로 실험실습 및 논문연구 수행하는 것을 원칙으로 했다.

장제국 동서대 총장은 “미래사회를 만들어가는 국가 지능화 종합 연구기관인 한국전자통신연구원과 디지털 신기술 분야 업무협력 협정을 체결해 매우 기쁘다”며 “과학기술 전문인력 양성을 위해 석·박사 학위과정을 설치 운영해 양 기관이 동반성장할 수 있는 계기가 될 것”이라고 말했다.

김명준 원장은 “과학기술정보통신부의 소프트웨어중심대학으로 선정된 동서대가 장기간 산학협력육성사업을 진행했고, 세계 유수 대학과 인력교류 프로그램을 운영해왔다”며 “동서대와 ETRI간 업무협력 협정 체결은 디지털 신기술 분야 산업 발전을 도모하는 차원에서 핵심기술 개발, 인력양성 및 산업계 확산을 위한 무한한 시너지를 발휘할 것”이라고 말했다.

