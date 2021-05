스마일게이트 개발자 500명 뽑는다 "사상 최대 규모"

[아시아경제 부애리 기자] 스마일게이트가 대규모 경력 게임 개발자 공개 채용을 3일 시작한다.

이번 공개 채용은 총 500명 규모다. 스마일게이트가 게임 개발직군 대상으로 진행하는 공개 채용 중 사상 최대 규모다.

채용 법인은 스마일게이트 엔터테인먼트, 스마일게이트 메가포트, 스마일게이트 RPG 총 3군데다. 그래픽, 기획, 서버, 클라이언트, 프로젝트매니저(PM) 등 개발 전분야에 걸쳐 모집한다.

오는 31일까지는 집중 채용 기간으로 별도 채용 안내 페이지를 통해 자세한 정보를 공개한다. 해당 페이지에서는 재직중인 직원의 인터뷰 영상을 볼 수 있고, 실시간 채용문의 챗봇을 통해 궁금한 점을 실시간으로 해결할 수 있다.

스마일게이트는 31일 이후에도 상시 채용을 통해 개발자 모집을 계속한다는 계획이다. 대학생을 대상으로 '직무 체험형 인턴십' 모집도 이달 시작할 예정이다.

자세한 내용은 스마일게이트 채용 페이지에서 확인할 수 있다.

한편 스마일게이트는 전세계 10억명의 가입자를 보유한 '크로스파이어'를 필두로 다중접속역할수행게임(MMORPG) '로스트아크' 등의 게임을 보유하고 있다. 지난해 매출 1조원을 돌파했다.

