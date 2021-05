한화생명, 재택간병·재활치료까지 보장…'늘곁에 간병보험' 출시

[아시아경제 오현길 기자] 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 3,480 전일대비 15 등락률 -0.43% 거래량 3,425,444 전일가 3,495 2021.05.03 10:33 장중(20분지연) 관련기사 여러분이 찾는 수익 빨리 나는 종목, 여기 모아놨어요한화생명, 고객센터를 지역 상생형 공간으로 바꾼다한화생명, 5개 운동 목표 달성하면 보험료 할인 close 은 업계 최초로 진단부터 입원·간병·장애·재활까지 간병 과정을 종합적으로 보장하는 '늘곁에 간병보험'을 3일 출시했다.

이 상품은 주계약으로 피보험자의 장기요양상태를 경도, 중등도, 중증으로 구분해 최대 4500만원까지 장기요양진단자금을 보장한다. 주계약 1종(해지환급금 일부지급형)과 2종(표준형)으로 구성된다.

각 단계는 치매의 CDR 척도가 아닌 노인장기요양제도 등급에 따라 구분, 치매에 행동장애 보장까지 더해 보장 범위를 넓혔다.

특히 간병인지원금보장특약을 통해 요양병원 구분 없이 간병인 지원금을 30일 이상 입원 시 최대 하루 15만원까지 현금으로 보장한다. 고객은 제휴 여부와 상관 없이 사전 신청 없이도 원하는 간병인에게 서비스를 받은 뒤에 보험금을 청구해도 된다.

특정중증장애(지적·정신 제외)를 비롯해 장기요양, 3대질병 등 만성 질환 진단 후 생존 시에도 간병자금을 지급한다.

또 재택간병(가정간호)까지 특약을 통해 보장한다. 특약 가입시 중등도이상장기요양상태 판정 후 매년 생존시 매월 30만원(3년, 36회 보증지급, 최대 15년(180회)), 방문요양?목욕?간호등 방문 재가급여 이용시 20만원(이용 1회당, 월1회한), 보호 재가급여 이용시 10만원(이용 1회당, 월1회한)을 보장한다.

가입연령은 15~75세며, 월 보험료는 50세, 1종, 주계약 가입금액 1000만원, 20년납, 90세 만기로 가입 시 남성 2만8600원, 여성 3만8100원이다.

한화생명은 지난 29일 한화생명 늘곁에 간병보험 간병관련담보 3종과 재활치료 관련 담보 4종 등 총 7종의 위험률에 대해 12개월 배타적사용권을 신청했다.

한화생명 관계자는 "병원에서 입원 간병뿐만 아니라 재택간병과 폭넓은 재활치료까지 보장을 받을 수 있어 초고령 사회로 진입하는 시기에 반드시 필요한 상품"이라며 "고령층 고객의 니즈를 해결하고 자녀들 역시 부담을 낮출 수 있어 큰 호응을 얻을 것으로 기대된다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr