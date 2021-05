“AI로 사회이슈 해결하고 사업화까지” 과기정통부, 60억 규모 AI 경진대회 개최

[아시아경제 구은모 기자] 과학기술정보통신부는 온라인상에서 인공지능 알고리즘 개발 능력을 겨루는 ‘2021년 인공지능 온라인 경진대회’를 개최한다고 3일 밝혔다. 인공지능 온라인 경진대회는 AI 기술의 저변을 확대하고 알고리즘 개발 능력이 우수한 예비창업자, 중소·벤처기업 등을 선발해 AI 기술 기반 사업화를 지원하는 대회다.

기존 정부 지원사업이 사업계획서를 제출받고 이를 평가위원이 심사해 지원기업을 선정하는 방식이라면, 이번 대회는 참가팀의 문제 해결 및 알고리즘 개발 기술력을 검증하고, 기술력이 검증된 참가팀의 보유한 아이디어의 사업화 가능성을 평가해 우수팀을 최종 선정하게 된다. 올해는 작년보다 지원 규모를 확대해 20개 참가팀에 총 60억원(기업당 최대 3억원) 규모의 자금과 컨설팅을 지원할 예정이다.

AI 분야에 관심있는 누구나 참가할 수 있고, 대회 문제는 ‘AI 허브’에 개방된 AI 학습용 데이터 등을 활용해 총 10개가 출제된다. 문제는 이미지·자연어·수치해석 등 3개 분야로 구분하고, 각 분야별로 사업화 가능성과 경제 효과가 크고 사회적 이슈를 해결할 수 있는 다양한 문제들로 구성된다.

참가팀 사전 접수는 오는 17일부터 31일까지 ‘경진대회 플랫폼’을 통해 진행되며, 본 접수는 다음달 7일부터 11일까지다. 본 접수 기간에 최종적으로 참가 결정과 문제 선택을 할 수 있다. 대회는 다음달 21일부터 7월2일까지 온라인으로 진행된다. 대회 종료 후 7월 중 문제별 1위~4위의 우수 참가팀을 대상으로 대회 성과와 사업화 가능성 등을 종합평가해 지원대상을 선정한 후 8월부터 사업화를 지원한다.

송경희 과기정통부 인공지능기반정책관은 “이번 대회를 통해 우수한 기술력을 보유한 예비창업자와 중소·벤처기업이 인공지능 기술 및 서비스 사업화에 도전할 수 있는 환경을 조성할 계획”이라고 밝혔다.

