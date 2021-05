"객실에서 골프연습을" 인터컨티넨탈, '봄날의 라운딩 패키지' 출시

[아시아경제 김유리 기자] 인터컨티넨탈 서울 코엑스는 2030 골프 인구와 여성 골퍼가 증가하는 트렌드에 맞춰 '피브비와 떠나는 봄날의 라운딩 패키지'를 오는 6월30일까지 선보인다고 3일 밝혔다. 미니 골프장으로 꾸민 콘셉트 룸을 선보이고, 호텔 내 실내골프장에서 골프 레슨을 받을 수 있는 등 '2030 골린이(골프+어린이(초보자))'를 타깃으로 패키지를 구성했다.

먼저 일반 객실의 약 2배 이상 크기인 비즈니스 스위트룸을 골프&라이프 웨어 브랜드 '피브비(piv'vee)'와 함께 미니 골프장으로 탈바꿈시켰다. 퍼팅 연습을 할 수 있는 퍼팅매트와 피브비 쿠션, 베드러너, 샤워가운, 코스터 등이 비치된다. 피브비 모자 2개와 볼 파우치가 기념 선물로 제공된다.

호텔 피트니스 클럽 내 실내골프장에서 20만원 상당의 골프 레슨(2인 각각 30분, 사전 예약 필수)이 패키지 혜택으로 포함된다. 캔와인과 수제버거, 감자튀김, 샐러드로 구성된 인룸다이닝이 제공될 예정이다. 브래서리에서 2인 조식도 즐길 수 있다. 호텔 피트니스와 수영장도 이용 가능하다.

골프 콘셉트 룸 대신 수피리어 룸도 선택 가능하며 피브비 모자 2개, 실내 골프장과 호텔 피트니스, 수영장 무료 이용 혜택, 브래서리 2인 조식이 모두 포함된다. 골프 레슨은 미리 사전 예약 시, 패키지 고객을 위한 특별 할인가에 이용 가능하다.

피브비와 떠나는 봄날의 라운딩 패키지는 6월30일까지 이용 가능하며 가격은 피브비 골프 콘셉트 룸이 43만원부터, 수피리어 룸이 23만원부터다(세금 및 봉사료 포함).

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr