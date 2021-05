SBI저축銀, 금융권 최초 '급여순환이체' 탑재한 오픈뱅킹 실시

[아시아경제 송승섭 기자]SBI저축은행이 모바일플랫폼 사이다뱅크에 금융권 최초로 급여순환 이체 기능을 담아 오픈뱅킹 서비스를 시작했다고 3일 밝혔다.

급여순환 이체는 여러 계좌의 급여 이체 실적을 한 번에 달성하는 기능이다. 시작계좌를 설정하면 최대 5개 계좌에 차례로 이체가 가능하다.

가령 A, B, C 계좌에서 이체실적을 달성하려면 각 계좌에서 한 번씩 금액을 이체해야 하지만, 사이다뱅크는 A→B→C로 이체를 자동 진행한다. 여러 통장에서 이체 실적을 달성해야 하는 고객의 경우 편리하게 이용할 수 있다는 설명이다.

동시에 오픈뱅킹 실시 대고객 이벤트도 진행한다. 사이다뱅크 이용 고객 중 오픈뱅킹 서비스를 가입하고 타 금융기관 계좌를 1개 이상 등록하면 커피쿠폰 1매를 제공한다. 기한은 오는 16일까지 선착순 1만명에게 제공한다.

김대중 리테일마케팅실장 이사는 “저축은행도 오픈뱅킹 시장에 참가하게 되면서 치열한 경쟁이 예상된다”며 “금융권 최초로 선보이는 급여순환 이체 서비스를 바탕으로 고객 저변을 확대해 나갈 예정”이라고 강조했다.

