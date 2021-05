에이스침대, 우리 가족 위한 '브랜드 데이' 온라인 기획전

6월 30일까지 차렵이불 세트, 베게 속통 세트, 백화점 사은품 등 증정

[아시아경제 김종화 기자]대한민국 대표 침대 브랜드 에이스침대가 가정의 달을 맞아 다양한 가족 형태에 따라 새로운 침실 스타일링을 돕는 '브랜드 데이' 온라인 기획전을 실시한다.

오는 6월 30일까지 진행되는 이번 기획전은 아이가 있는 가정, 신혼부부, 싱글족 등 가족 형태에 따라 아늑하고 편안한 침실을 구성할 수 있는 침대를 제안하고, 풍성한 사은품을 증정하는 내용으로 마련됐다.

아이가 있는 가정이나 부부를 대상으로는 가족과 함께 하는 따뜻한 공간 '홈캉스 스타일링'을 제안한다. 대상 제품은 트윈 침대에 적합한 △고급스러움을 담은 프리미엄 침대 라노떼(LANOTTE) △컬러 메지 포인트의 디자인 침대 그라피카(GRAFICA)와 패밀리침대로 활용하기 좋은 △모던한 디자인의 저상형 침대 BMA1150 △베이직한 느낌의 프렌치 모던 침대 다도(DADO)다. 대상 제품 구매 시에는 차렵이불 세트를 증정한다.

바쁜 일상 속 편안한 휴식을 취할 수 있는 2인 가구를 위한 침대도 준비됐다. 대상 제품은 △호텔 스위트룸의 디자인 침대 BMA1148 △와이드한 판넬 형태의 호텔형 침대 BMA1162 △천연 월넛 무늬목 마감 헤드보드로 모던하고 깔끔한 침대 BRA1399 △새 컬러와 질감으로 조화로운 침대 BRA1439이다. 대상 제품 포함 220만원 미만 구매 시 '베개 속통 세트'를, 220만원 이상 구매 시 '차렵 이불 세트'를 증정한다.

1인 가구에게는 다양한 공간 활용이 가능한 미니멀리즘 스타일링을 제안한다. 대상 제품은 △스마트한 공간 활용을 위한 침대 BMA1086-C △싱글족에게 강력 추천하는 수납형 침대 BMA1119-C △인체공학적인 디자인의 BRA1432-C △공간활용에 최적화된 침대 BRA1433-C이다. 대상 제품 구매 시 2만원 상당의 백화점 상품권을 증정한다.

이번 기획전의 자세한 내용은 에이스침대 공식몰을 통해 확인할 수 있다.

에이스침대 관계자는 "가정의 달을 맞아 침실을 새롭게 꾸미려는 고객을 위해 다양한 가족 형태 별로 침실을 스타일링 할 수 있는 이번 에이스침대 브랜드 데이를 마련했다"면서 "에이스침대의 감각적이고 아늑한 침대들을 합리적으로 구매할 수 있는 이번 온라인 행사에 많은 참여를 기대한다"고 밝혔다.

