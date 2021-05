"차박 캠핑으로 여유를" 홈플러스, 캠핑카 무료 대여 이벤트

오는 26일까지 '마이홈플러스' 앱에 사연 댓글 응모

10명 선정해 레이 캠핑카 '레비' 6월 중 2박3일 제공

[아시아경제 김유리 기자] 홈플러스가 5월 가정의 달을 맞아 가족과 함께 캠핑과 여유를 즐길 수 있도록 차박에 최적화된 미니 캠핑카를 무료로 빌려준다.

홈플러스는 마이홈플러스 멤버십 회원 중 마이홈플러스 모바일 애플리케이션에서 '홈플러스 오토클럽'을 관심클럽으로 설정한 고객을 대상으로, 행사 참여 고객 중 10명을 선정해 레이 캠핑카(레비)를 2박3일 간 무료로 대여하는 이벤트를 진행한다고 3일 밝혔다.

행사 차량은 캠핑카 개발·렌탈기업 '다온티앤티'에서 출시된 기아 '레이' 기반의 2인승 캠핑카 '레비'로 2층 팝업텐트가 기본 장착돼있고, 접이식 침상매트, 변환식 수전 등이 장착돼 소규모 가족이나 연인끼리의 차박에 최적화된 미니 캠핑카다.

응모를 원하는 고객은 오는 26일까지 마이홈플러스 모바일 앱 이벤트 페이지에 댓글로 함께 떠나고 싶은 사람과의 사연을 누구와 어디로, 왜 떠나고 싶은 지에 대한 스토리를 자유롭게 작성하면 응모된다. 응모할 때는 이벤트 당첨 시 차량 픽업과 반납을 원하는 장소(부천상동, 대구, 광주광역시 중 택 1)를 함께 작성해야 한다.

당첨자는 오는 28일 마이홈플러스 앱 이벤트 게시판에 공지될 예정이며 당첨자에게는 개별 문자메시지를 발송할 예정이다.

이벤트 당첨자는 직접 다온티엔티 온라인 사이트에서 예약접수를 통해 6월 중 원하는 날짜로 2박3일간 무료 대여 신청이 가능하다.

김민수 홈플러스 마케팅전략팀장은 "코로나19로 '여행'이라는 일상의 즐거움을 누리지 못했던 고객들께 언택트(비대면) 시대의 트렌드에 맞는 '캠핑카' 공간에서 일상의 여유와 추억을 만들 수 있도록 이벤트를 마련했다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr