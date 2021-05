[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계(대표이사 이동훈)가 따뜻한 볕과 함께 봄이 오면 산란을 앞두고 한껏 알을 밴 암꽃게를 본관 지하 1층 푸드마켓에서 100g당 5980원에 선보인다고 2일 밝혔다.

이번 봄철 꽃게는 서해안에서 어획된 것으로 살아있는 꽃게를 활어차로 이동해 최상의 신선도를 유지한 최고의 꽃게만을 판매하고 있다.

꽃게는 단백질, 키토산, 필수 아미노산이 다량 함유된 스테미나 음식으로 신체리듬이 가장 불규칙해 피로가 많이 느껴지는 봄철에 먹는 것이 효과적이다.

