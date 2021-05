아스트라제네카 백신 접종 50대 여경… 뇌출혈 증세로 의식불명

[아시아경제 김대현 기자] 아스트라제네카(AZ) 백신을 접종한 50대 경찰관이 뇌출혈 증세로 쓰러져 의식을 회복하지 못해 당국이 인과관계를 확인 중이다.

2일 경기남부경찰청에 따르면 경기남부청 소속 50대 여성 경찰관 A씨는 이날 새벽 뇌출혈 의심 증상으로 쓰러져 병원 이송 후 긴급수술을 받았지만, 아직 의식이 돌아오지 않았다. 그는 평소 특별한 기저질환이 있지는 않았던 것으로 알려졌다.

A씨는 지난 29일 정오쯤 경기 화성시의 한 병원에서 아스트라제네카 백신을 접종받은 것으로 확인됐다. 접종 당일 오후엔 미세한 두통 증상만 겪었지만, 지난 1일 두통이 점차 심해져 병원 입원 후 검사 등을 받고 퇴원한 것으로 알려졌다.

하지만 A씨는 이날 새벽 손과 얼굴에 마비 증세를 보여 의식을 잃고 쓰러졌다. 그는 인근 대형병원으로 이송돼 2차례 수술을 받은 뒤 현재 입원 중이다.

경찰 관계자는 "A씨의 증세와 백신 접종 간의 인과관계가 있는지 등은 방역 당국에서 확인할 계획이다"며 "백신을 접종받은 다른 직원 중 중한 증세를 보인 경우는 아직 확인되지 않았다"고 밝혔다.

