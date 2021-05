'남혐 논란' 불러일으킨 GS25 포스터, 계속되는 논란에 결국 사과

[아시아경제 황수미 기자] 편의점 GS25가 내놓은 이벤트 홍보 포스터가 '남성혐오(남혐)' 논란에 휩싸였다. 이에 소비자들 사이에서 불매 운동 움직임까지 일자 회사 측은 "앞으로 오해가 없도록 세심하게 준비하겠다"며 사과했다.

지난 1일 GS25는 5월 한 달간 캠핑 상품을 증정하는 판촉 이벤트를 진행한다고 발표하며 사회관계망서비스(SNS) 계정에 '캠핑가자 Emotional Camping Must-have Item'이란 문구가 적힌 포스터를 공개했다.

하지만 공개 직후 일각에서 포스터에 그려진 손 모양의 일러스트가 남혐 표현이라는 지적이 제기됐다. 해당 손 모양이 온라인 커뮤니티 '메갈리아'를 상징한다는 것이다.

또한 손 끝부분에 그려진 소시지 그림과 해당 포스터에 사용된 영어 문구도 논란이 됐다. 포스터에 적힌 'Emotional Camping Must-have Item' 문구에 사용된 각 단어의 끝 글자를 하나씩을 거꾸로 읽으면 'Megal'(메갈)'이라는 단어가 된다는 것이다.

이에 GS25 측은 논란이 됐던 문구와 그림을 삭제해 수정한 포스터를 다시 올렸다. 하지만 수정된 포스터에서 새로 추가된 문양이 서울대의 한 여성주의 학회 로고와 비슷하다는 의혹에 휩싸였다. 회사 측은 다시 수정해 3번째 포스터를 올렸지만, 이번에도 '핑' 글자 왼쪽 아래 배경에 있는 별들이 메갈리아 로고의 손 모양대로 배치됐다는 의혹이 제기돼 결국 GS25는 관련 포스터를 삭제했다.

이와 관련해 누리꾼들이 "사과하라", "불매 운동을 벌이겠다"라며 거센 비판을 이어나가자 GS25는 결국 2일 사과문을 냈다. GS25는 "캠핑 경품 이벤트를 안내하는 과정에서 디자인 일부 도안이 고객님들께 오해를 불러일으킬 수 있다는 의견을 수렴하여, 디자인을 수정하여 게시했다"면서 "앞으로 GS25는 이벤트 이미지 제작과 문구에 오해가 없도록 더욱 세심한 검토와 주의를 기울여 준비하겠다"고 밝혔다.

한편, 이준석 전 국민의힘 최고위원도 이날 자신의 페이스북에 GS25 포스터 관련 기사를 공유하며 비판의 목소리를 냈다. 그는 "젠더갈등이 없다고 이 악물고 부정하는 분들은 이런 게 기사화되는 맥락조차도 이해 못하고 있을 것"이라고 말했다. 또한 해당 포스터에 사용된 문구와 관련해서도 "'emotional camping must-have item'은 영어도, 콩글리시도 아니다. 콩글리시는 'must-have emotional camping item' 정도여야 한다"고 지적했다.

황수미 인턴기자 choko216@asiae.co.kr