"풋살 경기 중 공 뺏겼다고 軍 간부에 폭행 당해"…부대는 '나 몰라라'

[아시아경제 황수미 기자] 한 육군 부대에서 운동 경기 도중 군 간부에게 폭행당해 6주 진단의 골절상을 입었지만, 부대로부터 어떠한 조치도 받지 못했고 현재 극심한 트라우마에 시달리고 있다는 병사의 폭로글이 올라왔다.

1일 페이스북 페이지 '육군훈련소 대신 전해드립니다'에는 자신을 22사단 소속 용사라 밝힌 A씨가 "올해 1월5일 전투 체육 시간에 풋살 경기를 하다 타 중대 간부에게 폭행당했다"며 쓴 글이 올라왔다.

A씨에 따르면 경기 도중 타 중대 간부 B씨는 공을 뺏길 때마다 A씨에게 다가가 멱살을 잡고 위협 및 폭언을 했고, 결국 공도 없이 서있던 A씨에게 달려가 오른쪽 무릎을 가격했다. 이로 인해 A씨는 슬개골 골절로 6주 진단을 받았다.

A씨는 "사건 당시 주변에 간부들이 다수 있었지만, 그 누구도 저를 보호해주지 않았다"고 주장했다. 그러면서 "오히려 간부들은 제가 풋살장을 벗어나려하자 '뭘 잘했다고 어딜 가냐'며 소리질렀다"고 덧붙였다.

이어 간부 B씨가 신고를 막으려 하는 행위를 보였다고 전했다. 또한 "사건 진상 파악을 하겠다던 중대 행정보급관이 신고를 더이상 하지 말고 부모님에게도 알리지 말라고 했다"고 주장했다.

A씨는 "사건 당일 그 어떤 보호 조치를 받지 못했다"며 이후 무릎 통증으로 후송을 요청해 사단 의무대 군의관 등의 도움으로 군사경찰대에 신고했다고 전했다.

이 뿐만 아니라 A씨는 "부대 측의 지시로 가해자 간부에게 저희 부모님 전화번호가 유출됐다"고 말했다. 또한 간부 B씨가 자신의 아버지에게 대뜸 전화해 "A씨를 때린 적이 없지만 합의하겠다"라는 황당한 말을 했다고 주장했다.

A씨는 "남들만큼 군생활을 열심히 했다. 육군훈련소 교육훈련과정에서 표창을 받고 후반기에서도 기수 최우수 표창을 받았다"며 "과연 제가 무엇을 잘못한 건지 모르겠다"고 억울함을 호소했다. 또한 "1월 이후 3달 동안 불안증세와 트라우마 불면증으로 정신과 치료를 겸하고 있다"고 밝혔다.

한편, 육군 22사단장은 2일 입장문을 통해 폭행 사건과 관련해 사과했다. 그는 “이번 일로 인해 상처 받은 용사와 부모님께 심심한 위로와 함께 송구스러운 마음을 전한다”면서 “풋살 운동 중 간부에 의해 슬개골 골절이라는 큰 부상을 입었고 이후 처리 과정에서 간부들의 적절하지 못한 행동이 있었다”며 고개를 숙였다.

그러면서 “사건 발생 이후 군 수사기관에서 해당 간부에 대해 엄중히 조사한 후 법규에 의거 형사 처리 절차가 진행 중에 있다”며 “사건 발생 시 지휘 조치를 소홀히 하고 부적절한 행동을 한 관계자들에게는 감찰 조사 결과를 바탕으로 부대 규정에 의거 적절한 처분을 내릴 예정"이라고 밝혔다.

또한 "부대는 피해 용사의 조속한 쾌유를 위해 다각적으로 노력할 것이며 피해자의 의사를 존중해 필요한 후속조치를 취할 것"이라 말했다.

황수미 인턴기자 choko216@asiae.co.kr