[세종=아시아경제 권해영 기자] 해양수산부는 학계와 민간 등에 연구선박을 지원해 현장탐사 기회를 주는 '한국해양과학기술원(KIOST) 연구선 산·학·연 공동활용사업'의 올해 연구과제 14건을 선정했다고 2일 밝혔다.

연안연구선인 이어도호를 활용한 '남해 해역 동물플랑크톤 영양동태 연구'가 대표적이다. 남해 동물플랑크톤의 종 다양성과 생태적 지위를 파악하고 영양동태를 규명하는 연구로, 연구팀은 먹이경쟁 등 다양한 후속 연구에 쓰일 기초자료를 확보할 예정이다.

대양연구선인 온누리호에 탑승해 북동 태평양의 심해 환경 변화를 연구하는 '북동 태평양 심해 퇴적환경 변동성 규명 연구'도 선정됐다.

해수부는 선정 과제에 대해 26억원의 한도 내에서 연구선 사용료와 연구비를 지원할 예정이다.

