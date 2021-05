서울 고시원 97.6% 간이스프링클러 설치…화재안전도 ↑

전체 5741개 고시원 중 5601개소 설치 완료…2022년 6월까지 모든 고시원 설치해야

[아시아경제 임철영 기자] 서울시내 고시원 97%에 간이스프링클러 설치가 완료됐다.

3일 서울시 소방재난본부는 서울시내에서 영업 중인 총 5741개 고시원 중 97.6%인 5601개소가 간이스프링클러 설치를 완료했다고 밝혔다. 나머지 140개소는 설치가 필요하다.

고시원에 설치하는 간이스프링클러 설비는 ‘소방시설법’ 및 ‘다중이용업소 안전관리법’에 따라 2022년 6월 30일까지 의무 설치해야 한다. 해당 법령은 2018년 11년 종로구 국일고시원 화재 참사를 계기로 개정됐다.

간이스프링클러는 화재발생 시 천장에서 소화용수가 자동으로 방수되는 설비로 일반스프링클러보다 설치가 간편하고 공사비도 저렴한 장점이 있다. 지난달 27일 새벽에 관악구 신림동의 한 고시원에서 발생한 화재는 내부에 설치된 간이스프링클러가 작동돼 단 한 명의 인명피해 없이 진화됐다.

그간 서울시 소방재난본부는 고시원 화재로 인한 인명피해를 방지하기 위하여 2019년 8월부터 간이스프링클러설비 설치지원 사업을 지속적으로 추진해 왔다.

설치지원 사업 예산은 총 80억 4800만 원이며 4월 26일 기준 72.8%인 58억 6187만 원이 집행됐다. 지원대상은 2009년 7월 6일 이전에 영업허가를 받아 영업 중인 고시원으로 지원 금액은 영업장의 규모에 따라 차등 산정된다. 지원대상 총 750개소 중 610개소(81.3%)가 설치 완료됐다.

최태영 소방재난본부장은 “고시원 화재시 간이스프링클러의 인명피해 예방 효과가 입증되고 있다”며 “무엇보다 중요한 생명 보호를 위해 고시원 관계자의 적극적인 협조를 당부드린다”고 말했다.

