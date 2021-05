울진군, 저소득층에 생계비 50만원씩 지급 … 기존 재난지원금 못받은 가구

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 울진군(군수 전찬걸)은 코로나19로 소득이 감소했지만 피해지원 혜택을 받지 못한 저소득 가구 등을 대상으로 한시생계지원 사업을 추진한다.

지급 대상은 기준중위소득 75%이하, 재산 3억원 이하에 해당되는 생계가 곤란한 저소득 가구다. 해당 가구별 50만원씩이다.

인터넷과 모바일을 이용한 온라인 신청은 10일부터 28일까지다. 읍면사무소 현장방문 신청은 17일부터 6월4일까지 신청하면 6월중에 통장으로 받게 된다.

기초생활보장(생계급여), 긴급복지(생계지원), 다른 재난지원금(긴급고용안정지원금, 방문돌봄종사자 생계지원, 버팀목플러스자금, 소득안정지원자금 등) 대상자는 제외된다. 단, 소규모 농가 등 경영지원 바우처(30만원) 지급 대상 중 한시생계지원 대상으로 결정될 경우 차액(20만원)분을 지급받을 수 있다.

지원사유의 인정기준은 2019년 또는 2020년 대비 최근(2021년 1월~5월) 소득이 감소한 경우로 원천징수영수증, 거래명세서, 통장거래내역서, 휴폐업신고서 등 증빙자료를 제출해야 한다.

전찬걸 울진군수는 "한시생계지원을 통해 코로나19로 소득이 감소한 저소득 가구의 생활안정에 보탬이 되기를 기대한다"고 전했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr